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Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

AA |  08 Kasım 2020 Pazar - 9:45 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 9:45

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden  hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. 
 
Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da  2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3,  Kars'ta 1  derece kaydedildi.
 
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği  Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim  yeri oldu. 
 
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 19, Iğdır'da 17,  Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması  bekleniyor.
 
  
 

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Doğu Anadolu meteoroloji hava
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