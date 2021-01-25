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Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler! MSB paylaştı, F-16'lar havalandı...

25 Ocak 2021 Pazartesi - 16:05 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 16:15

MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.
 

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MSB Doğu Akdeniz eğitim
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