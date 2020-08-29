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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:16 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 9:44

Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.


Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor. Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
 
ORUÇ REİS GÖREVDE
 
Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
 
OKTAY: EN İYİ BİLENLER FRANSA VE YUNANİSTAN
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
 
Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir” ifadelerine yer verdi.
 

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