Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.

Türkiye Doğu Akdeniz 'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitim lerine de devam ediyor. Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

ORUÇ REİS GÖREVDE

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

OKTAY: EN İYİ BİLENLER FRANSA VE YUNANİSTAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.