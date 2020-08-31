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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi! 12 Eylül'e uzatıldı

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:06 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 22:16

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.


İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar  sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış  oldu.
 
Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han  isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan  edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak  aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve  oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
 
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden  biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik  araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin  metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
 
  
 

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Oruç Reis Navtex gemis
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