Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
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Doğu Akdeniz'de yeni hamle! Türkiye yeni Navtex ilan etti...
18 Eylül 2020 Cuma - 20:34 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 20:39
Türkiye'den Akdeniz'de yeni hamle. Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
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