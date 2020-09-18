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Doğu Akdeniz'de yeni hamle! Türkiye yeni Navtex ilan etti...

18 Eylül 2020 Cuma - 20:34 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 20:39

Türkiye'den Akdeniz'de yeni hamle. Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.


Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.

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Türkiye Akdeniz Navtex Barbaros Hayrettin Paşa
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