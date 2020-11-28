28 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doğu Akdeniz'de tehlikeli hamle! Yunanistan S-300'leri ateşledi

DHA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 21:30

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.


Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusyaya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.
 

ETİKETLER

Doğu Akdeniz Girit Adası S-300 füze
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.