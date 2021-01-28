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Doğu Akdeniz'de Macron ve Putin'den Yunanistan provokasyonu!
Yunan medyası, Almanya'nın Atina'nın talebine rağmen Türkiye'ye altı denizaltı satışını askıya almayacağını duyurdu. 25 Mart'ta kutlanacak bağımsızlık bayramında ise Fransa lideri Macron, Rusya lideri Putin ve Prens Charles Atina'da olacak. Yunan medyası, Fransa'dan satın alınan Rafale jetlerinin törende gösteri uçuşu yapacağını yazıyor. Öte yandan skandal bir hamle geldi. ABD'nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet “Black Hawk” tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirildi.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde yeni bir sayfa açılıyor. Yunan medyası, Almanya'nın bir kez daha Türkiye'yi desteklediğini ve Atina yönetiminin Berlin'den eli boş döndüğünü duyurdu.