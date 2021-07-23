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Doğu Akdeniz'de facia! Tekne battı çok sayıda kayıp var...

23 Temmuz 2021 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 13:46

Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin  161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını,  bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil  güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin  bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.  Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. 
 
Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra  edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası"  ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere  arama sektörleri tahsis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı  ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma  faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
 

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Doğu Akdeniz tekne facia 45 kişi
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