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Doğu Akdeniz'de ABD ile işbirliği! TCG Gemlik harekete geçti...

16 Mart 2021 Salı - 13:11 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 13:25

Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD ordusu ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitimler gerçekleştirecek.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.
 
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.
 
Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

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