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Doğrulandı! Esad ile PYD/PKK...

12 Şubat 2018 Pazartesi - 8:04 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 8:04

Suriye’de Reuters’a konuşan terör örgütü PYD’nin bir yetkilisi, PKK/PYD ile Esad arasındaki ittifakı doğruladı.


Suriye’de Reuters’a konuşan terör örgütü PYD’nin bir yetkilisi, PKK/PYD ile Esad arasındaki ittifakı doğruladı. Aynı yetkili, Türkiye’nin operasyonuna karşı Esad’dan yardım istediklerini söyledi. İddiaya göre, Esad güçleri doğrudan destek vermedi ancak kontrolleri altındaki Halep’ten YPG’li teröristlerin geçişine izin verdi.

Reuters, Esad’ın YPG’ye dolaylı yardımını “Az yaparak çok kazanmayı güdüyor” ifadesiyle yorumladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Nubul Zehra hattı üzerinde Esad rejimine bağlı 100 kişilik bir grubun dün Afrin’e girerek PYD’ye katıldığı da öğrenildi.

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