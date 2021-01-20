Doğrulama kodlu mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? E-devlet ile doğrulama kodlu diploma (mezuniyet belgesi)…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) diploma sahteciliğini engellemek için e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetle doğrulama kodlu mezuniyet belgesi alımını sağlıyor. ‘Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi’ hizmetiyle diploma doğrulaması yapılabiliyor. Peki, doğrulama kodlu diploma nasıl yapılır, doğrulama kodlu mezuniyet belgesi nedir?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sahte diplomayla öğretmenlik yapan kişilerin tespit edildiği bilgisi vermesi üzerine YÖK harekete geçmiş ve MEB ile ortak bir çalışma başlatmıştı. Geçtiğimiz aylarda MEB, bir milyon 30 bin diplomayı sorgulaması için YÖK’e teslim etti ve kurumlarla anlaşma sağlandığı taktirde diploma doğrulama işlemleri tüm kamu personeli için de yapılacağını bildirdi. MEB’in talebi üzerine Kasım ayında hizmete sunulan ‘Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi’ üzerinden diploma sorgulaması yapan YÖK, sistemde bilgisi olmayan kişiler için söz konusu üniversite ile iletişime geçiyor ve diploma bilgilerinin sisteme girişini istiyor. Diploma doğrulama belgesi nasıl alınır?

Doğrulama kodlu mezuniyet belgesi

YÖK’ün yanı sıra e-Devlet şifresi olan her vatandaş diploma doğrulama işlemini gerçekleştirebilir. e-Devlet şifrenizle sisteme girdiğinizde YÖK hizmetleri altında bulunan ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama’ hizmetini seçtiğinizde diplomanızı kolay bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan iki bilgi vardır. Birincisi diploması sorgulanacak olan kişinin ‘T.C. Kimlik Numarası’, ikincisi ise diplomanın ‘Barkod Numarası’dır.

Bu iki bilgiyi girdikten sonra diplomanız sorgulanacak ve onay formu ekrana gelecektir. İsterseniz onay formunun çıktısını alabilirsiniz.

E-devlet yararlanılabilen YÖK hizmetleri

Diploma doğrulama işleminin yanı sıra e-Devlet üzerinden YÖK ile alakalı birçok işleminizi daha gerçekleştirebilirsiniz. YÖK tarafından e-Devlet kapısı üzerinde sunulan işlemler şu şekildedir:

- Üniversite E-Kayıt

- Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama

- Öğrenci Belgesi Sorgulama

- Öğrenci Belgesi Doğrulama

- Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama

- Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama

- Çağrı Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama