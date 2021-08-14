Doğru meslek seçimi hayatınızı etkiler!

Üniversite adayları için tercih dönemi 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona eriyor. Peki adaylar gelecekteki mutluluklarını etkileyecek bu kadar kritik bir kararı doğru aldıklarından nasıl emin olabilirler? Hayatlarının belki de en önemli tercihini yaparken nelere dikkat etmeli, hangi kaynaklardan yararlanmalılar? İşte Kolay Kampüs’ten (www.kolaykampus.com) tercih sürecinde adaylara yol gösterecek öneriler:

Her adayın hayalini kurduğu lisans programları ve üniversiteler belli olsa da, sınavda elde ettikleri başarı, tercihlerini şekillendiren temel faktör oluyor. Hedefledikleri puan ve sıralamaya erişebilen adaylar ise tercih dönemi geldiğinde ailelerinin beklentileri veya arkadaşlarının tercihleri gibi dış etkenlerden etkilenebiliyor. Uzmanlar, en doğru tercihin adayın ilgi alanları ve sahip olduğu yetenekler doğrultusunda yapılmış olan bilinçli tercihler olduğunu belirtiyor. Herkesin yetenekli ve başarılı olduğu alanlar farklıdır, bu noktada adayın kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması önem kazanıyor.

Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi, öğrencisi olduğu bölümden vazgeçerek yeniden sınava giriyor ya da farklı geçiş imkânı kullanarak okuduğu bölümünü değiştiriyor. Yanlış yapılan tercihler sonrasında bu değişim sürecini yaşamak psikolojik olarak zorlayıcı olurken, zaman ve maddiyat kaybına da neden oluyor. Bölüm değiştirme imkânı bulamayan öğrenciler ise bulundukları bölümde mutsuz oldukları için ya çok zor tamamlayabiliyor ya da hiç mezun olamıyorlar. Mezun olabilenler, yeteneklerine uygun olmayan pozisyonlarda başarıya ulaşmakta zorlanıyor ve en sonunda mutsuz bir iş hayatına mahkûm oluyorlar. Tüm bu olumsuzluklardan kaçınmak için kişilik yapınıza, ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun lisans programlarını keşfetmiş olmak, en doğru kararı vermenizde önemli rol oynuyor.

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