Doğru lise tercihi nasıl yapılır? Uzmanlardan LGS tercihleri için önemli ipuçları...

LGS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından aynı gün içinde yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih süreci de başladı. Pek çok öğrenci için dönüm noktası olarak kabul edilen sınavlardan biri olan LGS sonrası yüz binlerce öğrenci iyi bir liseye yerleşebilmek için tercih yapacak. Uzmanlardan da adaylara, 'lise tercihini üniversitede istediğiniz bölümü düşünerek yapın' uyarısı geldi. Peki, Doğru lise tercihi nasıl yapılır? İşte uzmanlardan LGS tercihleri için önemli ipuçları...

Yüz binlerce öğrencinin girdiği LGS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin ve velilerin LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih telaşları da başladı. Nitelikli bir lisede eğitim alabilmek adına yapılacak tercih öğrenciler için bir dönüm noktası olacak. Doğru tercihler öğrencilerin hayatlarının sadece dört yılını değil, üniversiteye giriş kapısını da aralayan en büyük faktörlerden biri.

LGS tercih döneminde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Seval Tanseknay, 2020 LGS sonuçlarına göre lise tercihinde bulunacak öğrencilere ve velilere doğru tercihle ilgili önemli tavsiyeler paylaştı.

DOĞRU TERCİHLER İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Seval Tanseknay, öğrencinin kendini iyi tanıması, ilgi ve yeteneklerine uygun bir okul seçmesi tercih yapmanın en önemli noktasıdır dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerin gidecekleri lise belirlenirken; özel okul mu devlet okulu mu karar verildikten sonra lise türüne bakılması gerekir. Üniversitede okumayı hedefledikleri bölüme uygun lise seçmeli ve bu doğrultuda eğitim almalılar. Gelecek beklentilerini karşılayan ve güçlü bir kariyer eğitimi olanağı veren liseleri seçmeleri en doğru karar olur. İyi bir eğitim almak amacıyla yapılacak tercihler için liselerin araştırılmasında; okulun mesafesi, okulun eğitim kadrosu, eğitim anlayışı, eğitim geçmişi, üniversiteye yerleştirme oranlarına da bakılmalı. Bu bağlamda sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerin yeteneklerini keşfeden bir eğitim anlayışı olan okul seçmek önemli bir kriter. Eğitim demek sadece teorik bilgi aktarmak demek değil. Var olan yeteneklerinizi eğitim sürecine dahil etmek açısından seçeceğiniz okulun kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerini de araştırmak gerekir. Ayrıca globalleşen dünyada yabancı dilin önemi unutulmadan, seçilecek okulun yabancı dil eğitimi de göz önünde bulundurulmalı.”

DOĞRU LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Lise tercihi konusunda ailelerin çocuklarının isteklerine duyarlı olmaları konusunda vurgu yapan Tanseknay, “Aileler tercih sürecinde çocuklarının yanında olmalı ve desteklemeli. Önemli olan çocuğun o okulu istemesi ve kendisini o okula ait hissetmesi. Özel okul tercih edecek aileler okulları araştırmalı, okulun neden tercih edileceği iyi analiz edilmeli. Merkezi sisteme göre tercih yapacaklar ise en az iki ya da üç okula giderek sosyal çevrelerinde araştırma yapmalı. Web ortamında velilerin sorumluluğunda yapılan tercih işlemleri için okul müdürlükleri tarafından onaylanmadan önce doğru bir lise için muhakkak uzmanlardan da yardım alınması gerekir” dedi.