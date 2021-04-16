Dogecoin neden yükseliyor, yükseldi? Dogecoin (DOGE) ne kadar, kaç TL/dolar oldu, Dogecoin yükselişi devam edecek mi?

Sosyal medyada yapılan bir mizah ile ortaya çıkan Dogecoin yüzde 80'in üzerinde değer kazanarak, 0,13 dolara ulaştı. Dogecoin'lerin piyasadaki toplam değeri ise 17 milyar doları aştı ve piyasa değeri en yüksek 10. kripto para birimi oldu. Peki, Dogecoin neden yükseliyor? Dogecoin kaç dolar/TL oldu?

Dogecoin (DOGE) ne kadar, kaç TL/dolar? Dogecoin neden yükseldi? sabah saatleriyle sorgulanmaya başladı. Kripto para piyasasının popüler para birimlerinden biri olan DOGE coinin toplam piyasa değerinde yeniden bir rekor kırdı. Uzun süredir Dogecoin ile ilgili tweet atmayab Elon Musk, "Doge Barking at the Moon" ifadelerini kullanarak yeni bir tweet attı. Tweet ardından DOGE yeniden yükselişe geçti. DOGE USDT 16 Nisan sabahı 2 TL sınırına dayandı. Peki DOGE coin neden yükseldi? Dogecoin yükselişi devam edecek mi? Dogecoin kaç dolar/TL?

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgi DOGECOİN in yükselmesine neden oluyor.

Dogecoin'in değer kazanmasının bir diğer nedeninin de iş insanı Elon Musk'ın 10 Nisan'daki "Çok yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı olabileceği belirtiliyor. Musk daha önce Dogecoin fiyatlarının "Ay'a fırlayacağı" paylaşımı yapmış ve para biriminin büyük değer kazanmasına yol açmıştı.

Dogecoin'i destekleyen Musk, bugünkü fiyat artışının ardından da gülümseyen bir köpek videosu paylaştı. Son olarak bugün Coinbase adlı büyük kripto para borsasının ABD'deki Nasdaq borsasında halka açılıyor olması da kripto para birimlerinin fiyatlarının artış eğilimine girmesini sağladı.

Dogecoin şubat ayında da Elon Musk'ın Twitter paylaşımının ardından büyük değer kazandı, gün içinde yüzde 50'nin üzerinde artışla 0,05 dolara ulaşmıştı. Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edilmişti. Bu artışta, sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların da payı vardı.

DOGE DEĞERİ 2 TL

İlk olarak 2 TL bandını zorlayan Dogecoin, sabah 06:35 sıralarında 2 TL'yi aşarak, 2.400 TL sınırına kadar yükseldi. Gün içerisinde yükseliş ne kadar sürecek merakla yakından izleniyor.

Bir dizi şifreli emoji tweetinin ardından Elon Musk, İspanyol sanatçı ve heykeltıraş Joan Miró'nun en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak "Ayda Köpek Havlaması" yerine "Ayda Havlayan Doge" adını verdiği bir resmini tweetledi. DOGE, Elon Musk'un tweet'inden bu yana neredeyse yüzde 28 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kripto para haftalık bazda ise yüzde 130'dan fazla değer kazandı. Geçen ay, kripto para birimi trader'ı Andrei Badoiu, Elon Musk her tweet attığında otomatik olarak Bitcoin satın alan bir bot geliştirdi. Çünkü ünlü milyarder Elon Musk, herhangi bir Twitter sözüyle kripto para birimlerinin fiyatlarını kolayca değiştirebiliyor.

Dokuzuncu en büyük kripto para birimi Dogecoin, yazım sırasında yüzde 28 oranında artışla 0,142 dolar seviyesinden işlem görüyor. Popüler altcoin şu anda 18,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Dogecoin yazım sırasında piyasa değeriyle 19,6 milyar dolarlık bir son 24 saatlik işlem hacmini yönetiyor.

DOGE YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar Dogecoin'in değerlenmesinde birden fazla faktörün etkili olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri, ABD merkezli Kronos adında bir hava temizleme şirketinin Dogecoin ile bağlantılı olan Dogecoin Cash adlı para biriminden 600 milyon adet almış olması gösteriliyor.

12 Nisan'da gerçekleşen işlemde, şirketin kasasındaki 60 milyon dolar değerindeki para ile Dogecoin Cash alındığı açıklanmıştı. Kronos yöneticisi Michael Rubinov, bu para birimiyle ödeme kabul eden ilk halka açık şirket olduklarını, bunu kutlamak için AirDOGE adlı bir hava temizleme cihazı üreteceklerini duyurdu.

DOGECOİN NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.

Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.

Bozuk bir İngilizce ile esprilerin yapıldığı Dogecoin imgesi (meme/mim), Twitter'da çokça paylaşıldıktan sonra Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi.

Dogecoin, kullanıcılar tarafından Bitcoin'e kıyasla daha hızlı üretilebilen (mining) bir şekilde tasarlandı.

Yazılım mühendisi Billy Markus ile birlikte kurdukları Dogecoin'in başlangıçta bir şakanın ötesine geçmeyeceğini düşünen Palmer, ilerleyen aylarda ne kadar yanıldığını anladı.

Aynı düşüncede olan Markus da Newsweek'e verdiği söyleşide "Para birimini üç saatte tasarladık, üstelik zamanımızın çoğunu, görünüşünün nasıl olacağına ayırmıştık. Comic Sans fontunu kullanamasak bu para birimini yaratmazdık" demişti.