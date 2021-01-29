Dogecoin neden yükseldi, Elon Musk Twitter’da ne dedi? Dogecoin nedir, hisse nasıl alınır? 1 Dogecoin kaç TL?

GameStop hamlesinin ardından piyasalarda bu kez Dogecoin’in hisselerinde artış oldu. Dogecoin (DOGE) bir günde yüzde 40’ın üzerinde bir artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı ve Dogecoin etiketi ile Türkiye’de en çok konuşulanlar arasına girdi. Dogecoin nedir? Dogecoin neden yükseliyor, daha yükselir mi, kaç TL?

Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği yüzde 45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu. Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergileyerek, insanları DOGE için desteğe çağırmaya başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın da sık sık dile getirdiği DOGE, bu desteklerle önemli sıçrama yaşadı. Söz konusu gelişmelerin ardından Dogecoin nedir?

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47’lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin’deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Dogecoin nedir, Dogecoin neden yükseliyor, daha yükselir mi?

Dogecoin nedir?

Dogecoin, anında, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi oluşturmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen bir kripto para birimidir.

Logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpeğe yer verildi. 6 Aralık 2013'te tanıtıldı ve 7 Ocak 2018 Pazar günü zirvede olan 1.986.736.955 ABD doları piyasa değerine ulaşarak kendi çevrimiçi topluluğunu hızla geliştirdi.

Dogecoin neden yükseliyor, daha da yükselir mi?

Reddit’te örgütlenen kullanıcılar, organize bir şekilde Dogecoin alımı gerçekleştirdi ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’un da tweet atmasıyla kripto para uçuşa geçti.

Bir Dogecoin saat 13.03 itibariyle 0,03 dolardan satılıyor.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, “FED’in açıklaması kripto paraları hareketlendirdi” başlıklı analizinde, şöyle dedi:

“Fed, 120 milyar dolarlık tahvil alımına devam edeceğini açıklamasının ardından kripto paralar harekete geçti. Kritik bölgeden toparlayan kripto paralar güne alıcılı başladı.

“Tether davası yine ertelendi. Bitcoin ‘çift harcama’ söylentilerinin yanlış olduğu kanıtlandı. Dava, ek belgelerin istenmesi üzerine 30 gün sonrasına ertelendi.

“Reddit, Ethereum Foundation ile ortaklık kurdu. 450 milyon kullanıcısı olan şirket, kullanıcısının blokzincirden yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun dışında, Reddit, merkezi olmayan internet vizyonu için işe alım süreci başlatmış durumda.

“Kurumsal firmaların elinde bulunan Bitcoin, bir yılda yüzde 400 artarak 3.6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl, halka açık şirketlerin bilançolarında 20,000’den az BTC bulunurken, bugün 19 halka açık şirket bilançolarında 3.6 milyar doların üzerinde 105,837 BTC bulunuyor.

“DeFide son 24 saatte yüzde 20nin üzerinde artış yaşandı. DeFi protokollerinin toplam piyasa değeri ised 45 milyar dolara yaklaştı

Reddit’te organize olan yatırımcılar, amaçlarını Dogecoin’i 0.10 dolara çıkarmak açıklıyorlar.

Ayrıca bugün ABD’de ocak ayının maaşları hesaplara geçecek. Bu gelişme sonrası da Dogecoin’in yükseleceği iddia ediliyor.

Elon Musk'ın Dogecoin tweeti

Musk aslında daha önce birkaç kez Dogecoin hakkında tweet attı ve bunun en sevilen kripto para birimi olabileceğini söyledi. Musk en son yaklaşık bir ay önce sadece "Tek kelime: Doge. diye bir tweet attı.

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz.

Dogecoin cüzdanı nedir?

Dogecoin cüzdanı, varlıklarınıza mevcut en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak dijital olarak barındırılan bir depolamadır. Hesabınızı kilitleyebileceğiniz ve şifrenizi alabileceğiniz için, telefonunuzu kaybetseniz bile DOGE cihazınız güvende olacaktır. Güvenliği pin kodu ile sağlanmaktadır.

Dogecoin'in dijital cihazlarınıza indirebileceğiniz en çok tavsiye edilen iki adet kripto para cüzdanı bulunur. Bunlar Dogecoin Core ve MultiDoge'dur.

1 dogecoin kaç türk lirası?

1 Dogecoin (DOGE) = 0,50843194047367 Türk Lirası değerindedir.