Dogecoin hamlesi! Elon Musk duyurdu büyük fark oldu...

"TESLA DOGECOIN'İ KABUL ETSİN Mİ?"

Twitter üzerinden anketi gerçekleştiren Musk, takipçilerine, " Tesla Dogecoin'i kabul etsin mi?" diye sordu. Kısa bir sürede 1 milyondan fazla cevaplanan anket, Dogecoin yatırımcılarını umutlandırdı.Milyarder girişimci, uzun süredir attığı tweetlerle Dogecoin'in piyasa değerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Ankete katılan Twitter kullanıcılarının yüzde 77 gibi çok ciddi bir bölümü, Tesla'nın Dogecoin'i kabul etmesi için oy kullanırken, çok az sayıda kullanıcı ise olumsuz oy verdi.Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı anketin mevcut sonuçları ise şöyle;Musk'ın bu tweeti, uzay seyahati şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamasından sonra geldi.Musk'ın geçen hafta sonu sunduğu Saturday Night Live isimli komedi programında kripto para ile ilgili bazı ifadeler kullanmasının ardından Dogecoin hisseleri düşmeye başlamış, program bittikten sonra ise tekrar yükselişe geçmişti.Programda, 'Dogecoin nedir' sorusunu önce 'Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç' diye yanıtlayan Musk, 'Yani üçkağıt mı?' sorusuna ise gülerek 'Evet üçkağıt' yanıtını vermişti.

Do you want Tesla to accept Doge?