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DogeCoin'e Elon Musk şoku! Sert düşüşe geçti...

15 Şubat 2021 Pazartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 10:42

İş adamı Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda desteklediği kripto para birimi DogeCoin için olumsuz yorumda bulunması sert düşüş dalgasına sebep oldu.


Kripto para piyasasını domine etmeye çalışan Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, DogeCoin'i olanların satması yönünde açıklama yaptı.
 
İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweeti ile kripto para piyasalarını etkiledi.
 
Musk tweetinde "Eğer elinde DogeCoin tutan büyük yatırımcılar ellerindeki coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. DogeCoin üzerine çok fazla konsantrasyon gerçek bir sorun" dedi.
 
Musk'ın tweetiyle birlikte Bitcoin yüzde 4.8, Ethereum yüzde 11, DogeCoin yüzde 24 düşüş yaşadı. Piyasadaki en büyük 10 kripto parada düşüş yüzde 10 civarında seyrediyor.
 
 
DOGECOIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?
 
Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek   bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal   medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.
 
İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.
 
 
REDDIT ETKİSİ
 
DogeCoin yükselmeden önce sosyal medya platformu Reddit'teki oluşumun üyeleri Melvin Capital fonunu GameStop hissesinde açıkta yakalamış ve satın alma gerçekleştirmişti. Kısa sürede 15 dolar seviyelerinden 400 dolara yükselen GameStop hissesinin yanında Elon Musk'ın tweetiyle birlikte DogeCoin'de de alım yapan grup kripto para birimini yükseltmişti.

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