Doge festivali ne zaman? Dogepalooza 2021 festivaline Elon Musk katılacak mı? DOGE müzik festivali 2021!

Dogepalooza müzik festivali ne zaman, doge festivaline Elon Musk katılacak mı? İlk Dogecoin (DOGE) festivali Dogepalooza için heyecan dorukta. Doge festivali Texas Augarland'de gerçekleştirilecek. Festivalde Yapımcı Damon Elliot ve piyanist Chloe Flower'ın da etkinlikte sahne alacağı belirtiliyor. Peki, Dogecoin festivali 2021 hakkında merak edilenler…

Dogecoin kullanıcıları merakla Doge festivalini bekliyor. Şaka tabanlı kripto para Dogecoin’in (DOGE) hayranlarını bir araya getirecek olan festival ekim ayında gerçekleştirilecek. Peki, Doge festivali ne zaman? Dogapalooza 2021 festivaline Elon Musk katılacak mı? DOGE müzik festivali 2021!

Doge festivali ne zaman, Dogepalooza festival tarihi?

Etkinliğin web sitesine göre, ilk Dogepalooza 9 Ekim’de Teksas, Sugar Land’de gerçekleştirilecek.

Elon Musk Doge festivaline katılacak mı?

Dogepalooza 2021’e katılıp katılmayacağını sorusuna “Kulağa eğlenceli geliyor” şeklinde yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk'ın da festivalde yer alması bekleniyor.

Efsanevi şarkıcı Dione Warwick festivalde bir assolist olarak yer alacağını doğruladı. Ona Grammy ödüllü Damon Elliot ve klasik piyanist Chloe Flower eşil edecek.