Doge 1 dolar olacak mı, dogecoin kaç dolar olur? Dogecoin’de Elon Musk beklentisi!

Dogecoin için heyecan dorukta. 8 Mayıs 2021 bugün Elon Musk’ın TSİ 18:30’da NBC ekranlarında Saturday Night Live programına konuk olacak. Musk’ın Dogecoin’e ilişkin açıklama yapmasıyla birçok kişi Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Peki, Doge 1 dolar olacak mı?

DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Dogecoin 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10, Türk Lirası bazında da yüzde 25 oranında yükseliş kaydederek, 0.739 dolar oldu.

DOGE 1 DOLAR OLACAK MI?

Mark Cuban, DOGE’u 1 dolara sabitliyor ve öngörülebilir gelecek için orada dükkan açacağını söylüyor. DOGE’nin bu yılın başlarında 1 dolara ulaşabileceğini öne sürülürken, DigitalCoinPrice tam 2021’de DOGE fiyatının 90 sente çıkacağını 2022’de de 1 dolar işaretini aşacağına inanıyor. Ekonomi Tahmin Ajansı ise 2021’de doların ötesine geçeceğini ve 2021 yılının sonuna doğru 2 doları geçeceğini düşünüyor.



DOGECOİN NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Elon Musk’ın tweetleriyle desteklediği Dogecoin yükselişi sürüyor. 2013 yılında iki kişinin projesi olarak piyasaya sunulan Dogecoin bugün 15 milyar doları aşkın işlem hacmiyle güçlü bir konuma yükseldi. Japonya’nın Sakuro şehrinde yaşayan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, köpeği Kabosu’nun fotoğrafını 23 Şubat 2010 tarihinde paylaştı. İnsan yüzüne benzeyen fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çeken Kabosa bir anda fenomen haline geldi. Dogecoin’in fikir babası girişimci Jackson Palmer ve yazılımcı Billy Markus güçlerini birleştirerek Dogecoin’i piyasaya sürdü ve ilk iki haftada yüzde 300 oranında yükseliş kaydetti.

ELON MUSK NEDEN DOGECOİN’İ DESTEKLİYOR?



1 Nisan 2019 Dünya Şaka Günü’nde Dogecoin’in Twitter hesabından anket açıldı. Anketin konusu CEO seçilmesiydi. Tweet’te “Endişelerinizi dinledik ve Dogecoin'in bir CEO'ya ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bir yandan ana değerlerimizi korurken diğer yandan bizi geleceğe taşıyacak bir isim…" yazıyor ve CEO adayları olarak Vitalik Buterin, Charlie Lee, Elon Musk ve Marshall Hayner bulunuyordu. Elon Musk yüzde 54.4 oyla CEO seçildi ve Musk bir günlüğüne Twitter’daki bilgilerine “Dogecoin CEO’su” unvanını eklemiş, ertesi gün bu değişikliği kaldırmıştı. Ayrıca Musk attığı tweette “Dogecoin en sevdiğim kripto para birimi olabilir. Bu oldukça havalı” yazmıştı.



REDDIT HAREKETİ ve SPEKÜLATİF SÖYLEMLER



Gamestop hissesinde dev yatırım kuruluşlarını zor duruma düşüren Reddit kullanıcıları bu sefer Dogecoin’i zirveye ulaştırmaya başladı. Örgütlü hareket eden Reddit kullanıcıları Dogecoin satın alarak kripto parayı yüzde 800 yükseltti. Böylece Dogecoin en çok tercih edilen 10 kripto para birimi arasına da girmiş oldu.



Sonrasında Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin 15 milyar doları aşan piyasa değeriyle birçok kuruluşu geride bırakmış oldu.

Elon Musk’ın açıklamaları öne çıksa da sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de doge üzerindeki yükselişi tetikliyor. Dogecoin yatırımı yaparken dikkat etmek ve stop loss seviyesini mutlaka belirlemek gerekiyor.