Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı (40. bölüm) yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 39. son bölüm

Doğduğun Ev Kaderindir dizi çarşamba günü 39. Bölümüyle ekranlara geldi. TV 8’şn sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in son bölümünde Barış ve Zeynep akşam yemeğinde oldukça romantik anlar yaşadı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, çarşamba akşamı 39. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayında mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini alır. Nesrin'in abisi olarak hayatlarına giren Tarık'tan ilk görüşte negatif elektrik alır.

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.

Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal'in kurmak istediği yeni hayat uğruna Cemile'yle ayrı düşecektir.

Tarık ve Nesrin kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Ancak Barış'ın gözleri hayatlarına aniden giren bu iki yabancının üzerindedir.