Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi ölüyor!

37. bölüm merakla beklenirken izleyici Mehdi’nin diziden ayrılacağını öğrendi. Ancak nasıl gideceği merak konusuydu. Bu merak, yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte son buldu.

İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi’nin bir süredir yaşadığı ilginç değişim izleyenleri çok şaşırtıyor, gerçeklikten koparıyordu! Bir anda bu kadar büyük bir değişim geçiren karakter, dizinin istenmeyen adamı olmuştu!

Mehdi için senaristler ne yapsa artık kendisini affettiremeyecek noktaya gelmişti! Üstelik dizinin diğer esas adamı Barış’la ilgili izleyenlerin daha samimi duyguları oluştu. Engin Öztürk’ün hayat verdiği Barış’a sevgi büyürken, Mehdi ise her hareketiyle itici hale geldi!

Demet Özdemir’in Zeynep karakterine hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Mehdi vurularak ölüyor!

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