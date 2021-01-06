Doğduğun Ev Kaderindir bu hafta (6 Ocak) yok mu 2021? Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? TV8 yayın akışı 6 Ocak 2021...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin TV8 yayın akışında yer almaması çarşamba akşamları yayınlanan dizinin hayranlarının merak etmesine neden oldu. Çarşamba günü yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu hafta yok mu, soruları arttı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman?
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yeni bölümü TV8 yayın akışında yılbaşından dolayı bazı diziler 1 haftalık tatil vermesi nedeniyle yok. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 13 Ocak’ta yayınlanacak.
TV 8 yayın akışı
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
09:30 Sinema
14:15 Doya Doya Moda
17:45 Ailecek Şaşkınız
18:15 Sinema
20:00 Sinema
20:00 EXXEN Programlar
22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı 2019