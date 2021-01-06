Doğduğun Ev Kaderindir bu hafta (6 Ocak) yok mu 2021? Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? TV8 yayın akışı 6 Ocak 2021...

Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi, final mi yaptı neden yok? Soruları 27. bölümün TV8 yayın akışında yer almadığının görülmesinin ardından peş peşe sorulmaya başladı. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı dizinin 27. yeni bölümü hakkındaki merak edilenler arttı. İşte dizi hakkındaki merak edilenler ve TV8 yayın akışı 6 Ocak 2021...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin TV8 yayın akışında yer almaması çarşamba akşamları yayınlanan dizinin hayranlarının merak etmesine neden oldu. Çarşamba günü yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu hafta yok mu, soruları arttı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yeni bölümü TV8 yayın akışında yılbaşından dolayı bazı diziler 1 haftalık tatil vermesi nedeniyle yok. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 13 Ocak’ta yayınlanacak.

TV 8 yayın akışı

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:30 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

03:00 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

09:30 Sinema

14:15 Doya Doya Moda

17:45 Ailecek Şaşkınız

18:15 Sinema

20:00 Sinema

20:00 EXXEN Programlar

22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı 2019