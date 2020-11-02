Doğanlar Apartmanı’nda bulunan Seda enkazdan çıkarıldı mı? Seda Dinçer bulundu mu?

İzmir’de 6.9 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda yurttaş enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, göçük altında olanların yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor. Enkaz altında umutla beklenen isimlerden biri de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinden Seda Dinçer idi. Peki, Seda Dinçer bulundu mu? Doğanlar Apartmanı Seda enkazın çıkarıldı mı?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil’in, Doğanlar Apartmanı’ndan 65 saat sonra Elif bebeğin çıkarılması, göçük altındaki yakınlarını bekleyen aileler için umut oldu. Peki, Seda Dinçer bulundu mu?

DOĞANLAR APARTMANI SEDA DİNÇER BULUNDU MU?

Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullandı.

Seda'nın deprem enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu da belirtiliyor, ancak Seda Dinçer’e hala ulaşılamadı.