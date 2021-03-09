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Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

AA |  09 Mart 2021 Salı - 15:22 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 15:22

Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun  (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa  sundu.
 
Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı  doğal ölüm" şeklinde belirlendi.
 
Öte yandan, Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını  belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.'nin eve geldiğini söylediği 14.00  arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının  incelendiği öğrenildi.
 
Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve   şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.
 
Olayın geçmişi
 
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş  Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
 
Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00  sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü  gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü  vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.
 
Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu  değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.
 
Savcılık, Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden  ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00  arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının  incelenmesini istemişti.
 
Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız  Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan  eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de  güvendiklerini söylediği öğrenilmişti.
 
  
 

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