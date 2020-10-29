Doğalgaz müjdesi! 160 bin aile...

Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğalgaz , 160 bin İzmirli aileyi daha konforla tanıştıracak. İzmir’de doğal gaz dağıtım lisansı alan, yatırım ve işletmesini üstlenen şirket, pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Swissotel Büyük Efes 'teki basın toplantı-sında konuşan Genel Müdür Ahmet Yetik, doğal gazın çevreci bir yakıt olduğunu belirtti, “2005'ten bu yana İzmir’in doğal gaz yatı-rım ve işletmesini üstlendik. İleri teknoloji kullanarak ekonomik, çevreye duyarlı, temiz, konforlu doğal gazı, güvenli altyapı ve müşteri memnuniyeti sağlayarak sunuyoruz” dedi.

1500 km altyapı

İzmirlileri çevreci ve ucuz enerji kaynağı doğal gazla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Yetik, “2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Bölgede yaratacağımız iş olanağı ile ülke istihdamına ve eko-nomisine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaliteli hava

İzmir Doğalgaz olarak 2005 Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu günden bu güne kadar yapılan altyapı çalışmaları ile toplam 6 bin 305 kilometre polietilen hat, 709 kilometre çelik hattı kapsayan şebekeyi tamamladıklarını, 1 milyon 375 bin haneye ulaştıkla-rını kaydeden Yetik, şunları söyledi:

“Hedef, Ege'nin incisi olan kentte doğal gazsız konut kalmaması. Doğal gaz kullanımının arttığı kentlerde hava kalitesinin arttığı, karbondioksit ve azot oksit gazı oranının azaldığı görülüyor. İzmir’de ilave yatırımla potansiyel 160 bin hanenin ve alternatif yakıt kullanan sanayi kuruluşlarının doğal gaz erişimini sağlamayı, bu şekilde kentin hava kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

İki ilçeye daha

Doğrudan istihdamla geçici olarak 630, sürekli olarak da 100 personele daha iş sahası oluşturacaklarını belirten Yetik, Kiraz ve Yenifoçalıların da doğal gazla buluşacağını söyledi. Yetik, "Kiraz'da çalışmalar başladı, ilk etapta dört mahalleye gaz verilecek. Bu yılki yatırım programına Yenifoça'yı da aldık. Toplam 5 bin 800 konut doğal gaza kavuşacak. Bu bölgemizin de üç mahallesinde ça-lışma sürüyor. Bu yıl bitmeden iki ilçemiz doğalgaz kavuşacak" diye konuştu. (Milliyet)