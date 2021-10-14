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Doğalgaz için Rusya'dan sonra Azerbaycan'dan kritik açıklama geldi

14 Ekim 2021 Perşembe - 16:40 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 16:40

Doğalgaz ve enerji krizi Avrupa'yı vuuruken Rusya ve Azerbaycan'dan Türkiye için kritik açıklamalar peş peşe geldi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'ye doğalgaz tedarikini 2023'ten itibaren 3.5 milyar metreküp artışla 9.5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.


Türkiye'de bu yıl kış aylarında doğalgaz talebinin rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü açıklamasının ardından Azerbaycan'dan olumlu bir haber geldi.
 
Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmayı planladığı bildirildi.
 
Interfax haber ajansında yer alan habere göre Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'ye doğalgaz tedarikini 2023'ten itibaren 3.5 milyar metreküp artışla 9.5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
 
TASS haber ajansında yer alan haberde ise Şahbazov, Azerbaycan'ın Avrupa ve Türkiye'ye doğalgaz tedarikini 2022'de 16 milyar metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi.
 
NİJERYA VE RUSYA İLE OLAN SÖZLEŞMELERDE BİTME AŞAMASINDA
Türkiye, doğalgaz ihtiyacı Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla sevk edilen gazla ve Cezayir, Nijerya ve diğer ülkelerden gelen ve gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile sağlamaya çalışıyor. Ancak Türkiye'nin doğalgaz ithalat sözleşmelerinde yenileme döneminin geldiği belirtiliyor.
 
Azerbaycan ile yapılan 15 yıllık ithalat sözleşmesinin üç yıllık bir sözleşme ile yenilendiği bildirilmişti.
 
Nijerya ile olan sözleşmenin yıl sonunda süresi dolarken, Rusya'dan doğalgaz ithaline yönelik sözleşmesinin yenilenmesi gerecek.
 
Gazprom ile BOTAŞ arasındaki görüşmelerde henüz mutabakatın sağlanamadığı ancak yıl bitmeden anlaşmanın tamamlanacağı aktarılmıştı.
 
Öte yandan doğalgazın şu anki fiyatlarla satılması ve ihtiyaç duyulan gazın LNG olarak spot piyasa fiyatlarıyla temin edilmesi halinde ithalat faturasının 5 milyar dolar artabileceği ifade edilmişti.
 
AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARI REKOR KIRIYOR
Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması küresel doğal gaz  talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla  yükselişe geçti.
 
Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı, son bir yılda  yüzde 600'ün üzerinde artarak rekor seviyelere ulaştı.
 
Normal şartlarda elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan  karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin  düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın  payını yükseltti.
 
Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek olan Avrupa enerji  piyasalarında doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle  elektrik fiyatları da hızla tırmandı.
 
Kış aylarında da Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da  artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.
 
Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından  şikayet ediyor.
 
Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Brüksel'de 21-22 Ekim'de  gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacak.
 

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