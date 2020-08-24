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Doğalgaz faturalarına çifte indirim gelecek!
Uzmanlar yorumladı! Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecekTürkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisi Tuna-1 olarak bilinen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu. Tarihi keşifte tespit edilen gazın 2023 yılına kadar denizden çıkarılıp piyasaya sürüleceği belirtildi. Heyecanlandıran gelişme sonrası bulunan gazın faturalara yansıması da merak konusu oldu. Oran olarak şimdiden bir şey demenin güç olacağını belirten enerji uzmanları çıkarılacak gazın faturalara yansımasının 2023 ve sonrası olduğunu ancak onun öncesinde Türkiye'nin mevcut gaz sözleşmelerinde elinin güçlendiğini ve bir fiyat indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Son olarak Bulgaristan Rusya'dan aldığı doğal gaz için oturduğu masadan yüzde 40 indirimle kalkmıştı.
Türkiye'nin Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirmesi büyük heyecana yol açarken 320 milyar metreküplük rezervin doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.