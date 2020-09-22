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Doğalgaz'da tarihi indirim! Yüzde 50...
Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ilk etapta Türkiye'nin doğalgaz faturasında yüzde 50 indirimin kapısını aralayacak. 2021 yılında gaz ithal edilen ülkelerle kontratların yenileceğini ve Türkiye'nin pazarlık masasına eli güçlü bir şekilde oturacağını belirten enerji uzmanları masada Türkiye'nin alacağı büyük indirimlerin vatandaşın faturasına yansımasının önümüzdeki yılının ortasından itibaren gerçekleşebileceğini, indirim oranının ise faturalarda en az yüzde 25 seviyesinde olacağını öngörüyor. Bahsedilen indirimle vatandaşın yıllık doğalgaz faturası 425 TL birden düşmüş olacak.
Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi sonrası cevabı en çok merak edilen konulardan biri ise tarihi keşfin faturalara nasıl yansıyacağına yönelik oldu.