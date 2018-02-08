Doğal saçın 100 gramı 3 bin lira

Son yıllarda birçok kadın için günlük aksesuara dönüşen peruklara talep artınca, orijinal insan saçının 100 gramı 3 bin liraya kadar çıktı. Ayda sadece 2 santimetre uzayan saçımızın kilosu, ortalama bin dolardan alıcı buluyor. Nedenine gelince; ilk olarak peruklar artık her kesimden kişinin üçer beşer tükettiği moda bir ürün durumunda. Saçı dökülen, boyatmak istemeyen, uzatmaya hali olmayan derken piyasası almış yürümüş. Gerçek yani insan saçı peruklar, 500 ila 5 bin, naylon üretimler de 150 ila 500 liradan satılıyor. Günlük 100 liraya kiralanan bile var.

AFRİKALININ DÜZ SAÇ SEVDASI TALEBİ PATLATTI

İkinci olarak Türk tipi saçlara dünyadan da talep var. Firmalarımız ihracatta Çin ve Hindistan ile yarışıyor. Ayrıca Afrikalıların düz saç merakı nedeniyle Türk şirketleri rotayı kara kıtaya çevirmiş durumda. Gelin görün ki bu kadar talebi karşılayacak malzeme piyasada olmayınca fiyatı da tavan yapıyor. Bir saçın istenen uzunluğa gelmesi için 8-9 yıl geçmesi ve doğal olması gerekiyor. Şimdi sıkı durun! Şehir ortamında bu tür saçı bulmak imkansızlaşıyor ve kırsal kesimin kapısı çalınıyor. Kısacası rahmetli Rapunzel yaşasaydı da bu günleri görseydi. Lafı uzatmadan ama kısa da kestirmeden hemen sözü Platin Peruk Firması Genel Müdürü Onur Alkoç'a verelim.

ANADOLU KÖYLERİNİN KAPISI ÇALINIYOR

Onur Alkoç, aslında 100 yılı aşkın süredir Anadolu 'da işleyen bir piyasanın varlığından söz ediyor. Bize aktardığına göre sektörün temel hammaddesi saçlar, Anadolu'nun çeşitli köylerinden geliyor. Temin eden kişilere de 'Saçcı' deniyor ve bu işi asırlardır babadan oğula aktaran Niğdeliler yapıyor. Alkoç'un anlatımıyla sistem şöyle işliyor: "Önceden ilgili köye haber salınır. Muhtar veya kuaförlerde toplanan saçları ağırlığınca satın alıp, şehirlerdeki perukçulara kendi kârını ekleyip pazarlıyorlar. Atölyede yıkanan saçlar, özel siparişe göre dikiliyor."

1 PERUK 5 BİN LİRA

Alkoç, "Tabi sektör sadece peruk imalatından ibaret değil postiş gibi onlarca saç uzatma tekniği var. Gençler ve özellikle erkekler yeni modeller denemek ve saç boyatmamak için peruk tercih edebiliyor" diyor. Piyasada fiyatların ürüne göre değiştiğini belirten Alkoç "Gerçek saçtan yapılan iyi kalitede bir peruk fiyatı, 5 bin liraya çıkabilir ve 3 yıla kadar kullanılabilir. 6 aylık ömrü olan sentetikler, 100 liradan başlayan rakamlarla satılıyor" bilgisini veriyor.

ABD'YE BİLE İHRACAT

İngiltere, ABD, Firma olarak pazar paylarının yüzde 80 olduğunu söyleyen Alkoç, piyasada bu işin genelde küçük ölçekli imalathanelerde yapıldığını aktararak, "Sipariş usulü çalışan binlerce üretici var. Çoğunu Beyoğlu 'nda görürsünüz. Biz şirket olarak 30'a yakın ürün için Almanya İsrail gibi onlarca ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda, Tacikistan , Türkmenistan ve benzeri bölgelerden Türk tipine uygun saç ithalatına başladık" diyor. Sohbetimiz sırasında Çin malı istilasına geliyor konu. Çinlilerin amino asitten gerçek saç üretebildiklerini ve dünyada lider olduklarını paylaşıyor.

EĞİTİMLER İÇİN TALEP EDİLİYOR

Onlarca ülkede eğitim programları veren Pivot Point'in Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Koçyiğit, son yıllarda peruk, saç uzatma ve benzeri yöntemlere ciddi bir talep artışı olduğuna dikkat çekiyor. Kendi kurumlarındaki derslerde yılda bin 500'ün üzerinde 'Eğitim pupetleri' kullanıldığını söylüyor. Pivot Point çalışmalarında saç kesimi, boyama, model, postiş için her geçen gün daha fazla peruğa ihtiyaç duyulduğunu paylaşarak bu işin dünyada da ciddi bir pazar haline geldiğine işaret ediyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK PAZAR

Peruğun aslında milyarlarca dolarlık kozmetik sektörü içinde değerlendirilebileceğini anlatan Koçyiğit, "İnsanlar daha iyi görünmek ve güzelleşmek uğruna para harcamaktan çekinmiyor. Kozmetikten, estetiğe farklı alanlarda milyarlarca dolarlık sektörler söz konusu. Peruk ve saç tasarım işini de büyük resimden ayrı düşünmemek gerekir" diyor. Takma saçların günümüzde aksesuar gibi kolaylıkla kullanıldığını vurgulayan Koçyiğit, kuaförlük mesleğinin de dönüşüm içinde olduğunu heyecanla aktarıyor. (Yeni Şafak)