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Doğal gazla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatlar artacak mı? Belli oldu

13 Ekim 2021 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 12:17

Doğal gaz fiyatları artacak mı? Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Bakan Dönmez açıkladı. Küresel düzeyde devam eden enerji krizi doğal gaz faturalarına da yansıyacak mı? Havaların soğumaya başlamasıyla herkes doğal giderlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz fiyatları ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Bakan Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi.


Doğal gaz fiyatları ile ilgili yeni açıklama Bakan Dönmez'den geldi. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, tedarik sorununun çözülememesi durumunda durumun daha da  kötüleşeceğine yönelik öngörüler bulunduğunu söyledi.
 
Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin bölge  ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:
 
"Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru  hatları, yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi  oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak  görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının  olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu  sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave  talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli  güncel tutuyoruz."
 
Dönmez, dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından  Türkiye'nin de etkilendiğine işaret ederek, "Enerji fiyatlarının küresel  ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının  vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı  ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar  2,1 milyon haneye 3,1 milyar liralık destek sağladık. Hanehalkını, esnafımızı ve  üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar  kullanacağız" diye konuştu.
 
"Karadeniz'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor"
 
Denizlerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Yavuz  sondaj gemisinin Karadeniz'deki çalışmalara destek vermek için bölgeye gittiğini  anımsattı.
 
Dönmez, Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz  gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacağını kaydetti.
 
Karadeniz gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını  çizen Dönmez, "Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz  akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027'de en yüksek üretim kapasitesine  ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale  gelecek." ifadelerini kullandı.
 
"YEKA GES-5 yarışmalarının başvurularını 12 Ocak'ta alacağız"
 
Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin gündeminde ilk  sıralarda olduğunu belirterek, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının iklim  değişikliğiyle mücadelede en önemli argüman olacağını söyledi.
 
Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün 52 bin megavatın  üzerinde olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:
 
 "Yenilenebilir enerjide rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırmak  için 4 bin 500 megavatlık yeni YEKA yarışmalarımızın ilanına çıktık. Toplam 2 bin  megavat gücündeki YEKA RES-3'ün başvurularını 14 Aralık'ta alacağız. 75 şehirde  42 bağlantı noktasında yapacağımız YEKA RES-3, 20-90 megavat arasında değişen  kapasitelerde olacak. YEKA GES-4'ün başvurularını da 30 Mart 2022'de alacağız. 3  şehrimizde toplam 1000 megavatlık kapasite tahsisi ayırdığımız YEKA GES-4'ü, 50  ila 100 megavatlık yarışmalar halinde yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Resmi  Gazete'de ilanına çıktığımız YEKA GES-5 ise toplam 1500 megavat gücünde olacak.  23 şehir ve 76 bağlantı noktasında yapacağımız YEKA GES-5 yarışmamızın  başvurularını 12 Ocak 2022'de alacağız."
 

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