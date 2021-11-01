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Doğal gaza yüzde 48 zam!

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 8:12 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 8:16

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım  ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal  gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.
 
Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest  tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre  yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.
 
Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği  abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48  artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.
 
Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal  gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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