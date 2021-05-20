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Doğal gaz ve petrolde müjde! İşte son durum

20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:34

Doğal gaz ve petrolde son durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Doğal gaz ve petrolde kuyu arama faaliyetleri devam ediyor. İşte sondaj gemilerindeki son durum...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası petrol ve doğal gazda yeni müjde merak konusu oldu. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun hem detayları anlattı hem de diğer sondaj gemilerindeki son durumu aktardı.
 
Gözler petrol ve doğal gaz çalışmalarına çevrilmiş durumda. Son durum ne, CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları anlattı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Henüz detay yok. Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;
 
Kanuni Sondaj Gemisi:
- Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.
- Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.
- İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.
- Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.
 
Fatih Sondaj Gemisi:
- Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.
- Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.
- Son kuyu derinliğine ulaştı.
- Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.
- Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.
 
Sismik ve sondaj çalışmaları
 
- Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.
- Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.
Ertuğrul Gazi Gemisi de Hatay Limanı'nda demirledi. Bu gemide oldukça önemli bir gemi.
 

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