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Doğal gaz ve petrol fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor yükseliş...

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 11:16 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 11:16

Doğal gaz fiyatları geçen haftaya da damgasını vurdu. Artan tüketim, Avrupa'da yeraltı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması ve kış öncesi arzda kısıntı yaşanabileceğine yönelik endişelerle doğal gaz fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Geçen hafta Brent petrol yüzde 3 arttı. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, ağustos sonunda ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin Ida Kasırgası sebebiyle sekteye uğramasından sonra yaşanan arz kesintileri etkili oldu.


Emtia piyasasında geçen hafta kayda değer yükselişlerin yanı sıra göze  çarpan düşüşler de görüldü. 17 Eylül Cuma günü düşüşlerin hızlanmasıyla emtia  fiyatlarındaki satışlar da hızlandı.
 
Geçen hafta emtia piyasasına enerji fiyatlarındaki yükselişler damga  vurdu. Metallerde negatif, tarım emtialarında ise karışık bir seyir izlendi.  Böylece geçen hafta emtia piyasasında yön arayışı hakim oldu.
 
Özellikle arz şokları ve teslimatlar, tedarike yönelik sıkıntılar  emtia fiyatlarının yükselmesine neden olurken, gelişmiş ülke merkez bankalarının  şahinleşebileceğine yönelik endişeler, doların güçlenmesi ve Çin'in emtia  piyasasına müdahale etmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.
 
Analistler, artan ham madde fiyatlarından dolayı üreticilerin emtia  tedariki konusunda temkinli davrandığını, bunun da özellikle metalleri olumsuz  etkilediğini belirtti.
 
Geçen haftaya doğal gaz damga vurdu
 
Doğal gaz fiyatları geçen haftaya da damgasını vurdu. Artan tüketim,  Avrupa'da yeraltı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması ve kış  öncesi arzda kısıntı yaşanabileceğine yönelik endişelerle doğal gaz fiyatları  rekor seviyelere ulaştı.
 
Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlanması için kurulan Kuzey Akım 2  projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert  geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatlarında  sert yükselişler görüldü.
 
Son haftalarda sürekli rekor tazeleyen ve 5,695 dolarla Şubat 2014'ten  bu yana en yüksek seviyeyi gören doğal gaz, haftalık bazda artışını yüzde 7'nin  üzerine çıkarmasına karşın daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi ve  geçen haftayı yüzde 2,5 kazançla tamamladı.
 
Geçen hafta Brent petrol yüzde 3 arttı. Brent petrol fiyatlarındaki  yükselişte, ağustos sonunda ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz  üretiminin Ida Kasırgası sebebiyle sekteye uğramasından sonra yaşanan arz  kesintileri etkili oldu.
 
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Meksika Körfezi'nde, Ida  Kasırgası'nın ardından petrol ve gaz üretimi henüz normale dönmeden yaklaşan  başka bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya kalması da petrol fiyatlarının  yükselmesine neden başka bir unsur oldu.
 
Libya'da devam eden protestolar nedeniyle ülkenin petrol arzında  yaşanan kesintiler de petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Libya Ulusal  Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanalla'nın görevden alınmasını isteyen  göstericiler, geçen hafta çarşamba günü Es Sider ve Ras Lanuf limanlarında  faaliyetleri durdurmuştu.
 
ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi de  talebin toparlandığı algısıyla Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
 
Altın geçen hafta yüzde 1,9 azalış kaydetti. Analistler, gelişmiş ülke  merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskıladığını  söyledi.
 
Paladyum, gümüş ve kurşunda sert düşüşler görüldü
 
Geçen hafta paladyum, gümüş ve kurşunda sert düşüşler görüldü.
 
Yeniden artışa geçen Delta varyantı vaka sayıları nedeniyle büyüme  beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu, metal fiyatları için risk oluşturan önemli  faktörler arasında yer alıyor.
 
Geçen hafta kurşun yüzde 6, paladyum yüzde 5,8, gümüş yüzde 5,7, nikel  yüzde 2,8, bakır yüzde 2,2, alüminyum yüzde 1,2 ve platin yüzde 1,3 değer  kaybetti.
 
Özellikle küresel bazda otomobil üretiminin aksayacağına yönelik  endişeler, paladyum ve platin fiyatlarını olumsuz etkiledi. Önceki hafta sert  yükseliş kaydeden alüminyum da geçen hafta metallerdeki düşüş eğiliminden  etkilenerek değer kaybetti.
 
Ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler bakır fiyatlarını da  baskıladı.
 
Tarım emtialarında karışık seyir
 
Tarım emtialarına geçen hafta karışık bir seyir hakim oldu.
 
Özellikle teslimatlardaki gecikmeler, üretim tahminlerinin düşmesi ve  ihracattaki artış tarım emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, Delta varyantı  nedeniyle oluşan önlemlerle talebe yönelik endişeler fiyatlarda değer kaybını  beraberinde getirdi.
 
Geçen hafta buğday yüzde 2,7, mısır yüzde 2 ve şeker yüzde 1,6 değer  kazanırken, kahve yüzde 0,6 ve pamuk yüzde 1,2 değer kaybetti.
 
"Kısa vadeli arz endişelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz"
 
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, dolar endeksindeki güçlenme ile emtiaların genelinde baskının  arttığını belirtti.
 
Küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle  yüklemelerde gecikme yaşandığını ifade eden Ergezen, "Bu nedenle kısa vadeli arz  endişelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
 
Ergezen, Çin ekonomisinden gelen verilerin beklentilerin altında  kalmasının emtialar genelinde talep endişelerini artırdığını vurguladı.
 
Buğdayın geçen haftayı yükselişle kapattığını bildiren Ergezen,  Kanada, Avrupa ve Rusya'da buğday üretim beklentilerinin azalmasının vadeli  piyasada alımlara yol açtığını söyledi.
 
Ergezen, mısır piyasasında yüksek talebin devam ettiğini, bununla  beraber özellikle yüklemelerde yaşanan gecikmenin kısa vadeli arz endişelerine  yol açtığını, böylece fiyatlarda anlık yükselişler görüldüğünü kaydetti.
 
Petrol fiyatlarındaki yukarı seyrin mısır fiyatlarını da olumlu  etkilediğini belirten Ergezen, "Mısır, biyodizel üretimi için kullanılan  ürünlerden biri. Petrol fiyatları yükselince mısır talebi artacağı beklentisi  oluyor." dedi.
 
Petrol fiyatlarının yüksek olmasının şeker fiyatlarına da pozitif  yansıdığını ifade eden Ergezen, şeker kamışının etanol üretimi için kullanılan  ham maddelerden biri olduğunu hatırlattı. Ergezen, petrol fiyatlarındaki  değişimin üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden olduğunu  kaydetti.
 
Ergezen, Delta varyantının ve dolar endeksindeki artışın pamuk ve  kahveye olan talebin azalmasına yol açtığını da söyledi.
 

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