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Doğal gaz ve elektrikte flaş karar!

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 9:12 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 9:19

Doğal gaz ve elektrik ile ilgili flaş karar verildi. Gelecek yıl için serbest tüketici limiti 1200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1200 kWh olarak belirlendi. Ayrıca EPDK tarafından, doğal gaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.


EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

 

Öte yandan sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek  yıl uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira olacak.  EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG piyasasında 2021'de uygulanacak gelir payı bedeli ton  başına 11,80 lira oldu.  Ayrıca EPDK tarafından, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2021 yılı  için işletim gelir tavanı belirlendi. Bu kapsamda, piyasa işletim gelir tavanı, elektrik piyasası için 169  milyon 785 bin 385 lira, doğal gaz piyasası için ise 7 milyon 945 bin 581 lira  olarak uygulanacak.  Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin gelecek yıl piyasa işletim gelir  tavanında öngörülen 5 milyon 129 bin 922 lira 30 kuruş Ar-ge harcama tutarının,  söz konusu yılda gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda  ise aradaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak şirketin 2023 yılı  piyasa işletim gelir tavanında yer alacak Ar-ge harcama tutarından düşülmesine  karar verildi.  Öte yandan, 2021'de Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda  geçerli birim ücretleri listelendi. Söz konusu karar, 1 ocak 2021'de uygulanacak.
 
  
 

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