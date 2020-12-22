Doğal gaz ve elektrikte flaş karar!

EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.
Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.
Öte yandan sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek yıl uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira olacak. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG piyasasında 2021'de uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira oldu. Ayrıca EPDK tarafından, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2021 yılı için işletim gelir tavanı belirlendi. Bu kapsamda, piyasa işletim gelir tavanı, elektrik piyasası için 169 milyon 785 bin 385 lira, doğal gaz piyasası için ise 7 milyon 945 bin 581 lira olarak uygulanacak. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin gelecek yıl piyasa işletim gelir tavanında öngörülen 5 milyon 129 bin 922 lira 30 kuruş Ar-ge harcama tutarının, söz konusu yılda gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda ise aradaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak şirketin 2023 yılı piyasa işletim gelir tavanında yer alacak Ar-ge harcama tutarından düşülmesine karar verildi. Öte yandan, 2021'de Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda geçerli birim ücretleri listelendi. Söz konusu karar, 1 ocak 2021'de uygulanacak.