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Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam açıklaması! Bakan resmen duyurdu

08 Ekim 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 16:57

Doğal gaz ve elektrik fiyatları ile ilgili flaş zam açıklaması! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Dönmez resmen duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz fiyatları ile ilgili, 'Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz' derken, elektrik ile ilgili ise 'Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.' ifadelerini kullandı.


Doğal gaz ve elektrik fiyatları ile ilgili önemli açıklama. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı; elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.
 
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
 
"Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.
 
TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI NE DURUMDA?
 
Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı.
 
RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?
 
Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.
 
 
DOĞALGAZ FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?
 
Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz.
 
KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM GELECEK Mİ?
 
Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.
 
AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ SÜRER Mİ?
 
Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı.
 
KARADENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİ
 
Türkali'de bugün itibariyla 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.
 
NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ
 
İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir.
 
MADEN İHRACATINDA SON DURUM
 
İhracatımız ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı. Bu sene bor ihracatında rekor beklentimiz var."

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