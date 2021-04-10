Doğal gaz ve elektrik fiyatları ile ilgili veriler belli oldu, Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 707 bin 262 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 114 bin 322 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 445 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1704 lira 92 kuruş, satış fiyatı 1605 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 182 milyon 40 bin 390 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 750 bin 213 metreküp olarak kayda geçti.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,49 azalarak 148 milyon 210 bin 33 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 101 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 82 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 45 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.