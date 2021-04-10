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Doğal gaz ve elektrik fiyatları...

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:46

Doğal gaz ve elektrik fiyatları ile ilgili veriler belli oldu, Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz  piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 707 bin 262 lira oldu. Bu rakam perşembe  günü 3 milyon 114 bin 322 lira olarak açıklanmıştı.   Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans  fiyatı 1655 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 445 bin  metreküp olarak tespit edildi.  Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1704 lira 92  kuruş, satış fiyatı 1605 lira 60 kuruş olarak belirlendi.  Türkiye'ye dün 182 milyon 40 bin 390 metreküp doğal gaz girişi  sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 750 bin 213 metreküp  olarak kayda geçti.
 
Spot piyasada elektrik fiyatları
 
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın  için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi.  Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik  piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,49 azalarak 148 milyon 210 bin 33  lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en  yüksek saat 20.00'de 329 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 101 lira 1 kuruş  olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama  fiyatı 283 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 82 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 45  kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.
 

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