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Doğal gaz ve elektrik faturasıyla ilgili flaş açıklama!

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 10:49 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 11:01

Doğal gaz ve elektrik faturalarıyla ilgili flaş öneri geldi. Döviz kurunda gerçekleşen düşüşün doğal gaz ve elektrik faturalarına yansıtılması talep edildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son zamanlarda döviz kurlarında gerçekleşen düşüşün elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılması gerekiyor. Elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı." dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde kalan vatandaşların ve  sıkıntıda olan esnafın, elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini savundu.
 
Döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim  yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık bir yıldır süren  pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu  günlerde,  vatandaşın ve esnafın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için  elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı." ifadesini  kullandı.
 
Esnafa, iş yerlerini yeniden açtıklarında enerji faturalarında  kolaylık sağlanmasını da isteyen Palandöken, "Esnafın birikmiş elektrik ve doğal  gaz borçları ertelenmeli. Pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğal gaz  faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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