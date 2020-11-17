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Doğal gaz ücretleri ile ilgili flaş açıklama! Spot fiyat...

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 11:30 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 11:47

Milyonları ilgilendiren güzel haber geldi. Doğal gaz spot fiyatla alınacak. Bir ilk gerçekleşecek. Aralık ayında başlayacak. EPDK tarafından yapılan açıklamada 19 Kasım'a kadar başvuru yapılabileceği duyuruldu. İhale için teklifler ise 24 Kasım'da elektronik ortamda alınacak. Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye'nin elini güçlendirmesinin ardından Rusya spot fiyatı ile doğal gaz satışı yapma kararı aldı. Rus şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye doğal gaz satışında ilk defa Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden spot boru gazı için ihale düzenledi. Geçen hafta tamamlanan ihaleler sonucunda Rusya ilk kez Türkiye'ye spot fiyatlarla doğal gaz satacak.


Son yıllarda doğal gaz piyasalarında uzun dönemli ve petrol fiyatına  endeksli doğal gaz kontratlarının yerini kısa dönemli ve esnek koşullara sahip  spot kontratlar almaya başladı. Doğal gaz piyasalarında borsa fiyatlarına  endeksli spot ticaretin ağırlığı artarken, buna bağlı olarak küresel doğal gaz  fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı.
 
Bu fiyat düşüşlerinde sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) da önemli  etkisi oldu. Türkiye, bu dönemde ucuz LNG ithalatına ağırlık verirken, Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçen yıl daha uygun fiyatlı ve esnek koşullarda  tedarik edilebilecek spot boru gazı ithalatının önünü açtı.
 
Bu kapsamda, EPDK tarafından işletilen elektronik platform üzerinden  ilk kapasite tahsisatı eylül ayında yapıldı ve Türkiye-Bulgaristan sınırındaki  Malkoçlar giriş noktasından Türkiye'ye ilk fiili spot boru gazı ithalatı  gerçekleştirildi.
 
Türkiye'nin bu ihaleyi gerçekleştirmesinin ardından Rus şirketi  Gazprom Export da Türkiye'ye ilk kez ESP üzerinden gaz satmak için 5 ayrı ihale  düzenledi. İhaleler sonucunda Gazprom Export, teklif veren bir şirketle aralıkta  Türkiye'ye 700 bin metreküp doğal gaz satmak üzere elektronik platformda  anlaşmaya vardı.
 
 Böylece, Rusya ilk kez Türkiye'ye spot fiyatlarla doğal gaz satacak.  İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz kapasitesi aralıkta  Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek.
 
 Rusya'dan ithalatta sert düşüş yaşanmıştı
 
Türkiye'nin LNG ithalatını artırması ve kaynak çeşitliliği  sağlamasıyla Rusya'dan ithal ettiği gaz miktarında düşüş oldu.
 
Yılın ilk yarısında Rusya'dan alınan gaz miktarı geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 41,5 azalışla 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi.  Geçen yılın aynı döneminde Rusya'dan 7 milyar 993 milyon 86 bin metreküp gaz  ithal edilmiş ve Rusya en fazla ithalat yapılan ülke olmuştu.
 
EPDK, yeni spot boru gazı kapasitesi tahsis edecek
 
Bu yılın başından itibaren her ay spot boru gazı ithalatı için talep  çağrıları ilan eden EPDK de aralıkta Malkoçlar giriş noktasından temin edilmek  üzere spot boru gazı ithalatı için talep çağrısını duyurdu.
 
EPDK'nin ilanı kapsamında spot boru gazı ithalatı ihalesine katılmak  isteyenler, 19 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek. İhale için teklifler 24  Kasım'da elektronik ortamda alınacak.
 
"Türkiye'nin adımları bölgesel piyasayı şekillendiriyor"
 
 EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, en  büyük gaz tedarikçilerinden Rusya'nın Türkiye'yi bu platforma dahil etmesinin  ülkenin bölgedeki rolü açısından önem taşıdığını belirtti.
 
"Bu gelişme, Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinin  gerçekleşme yolunda hızla ilerlediğinin önemli bir sinyalidir." diyen Yılmaz,  şöyle devam etti:
 
"Rusya'nın Malkoçlar giriş noktasını da dahil etmesinin, özellikle  Türkiye'de ilk spot boru gazı ithalatının gerçekleştirildiği döneme rastlamış  olması dikkat çekici. Bu bizlere satıcı ülkelerin Türkiye'de yapılan  düzenlemelere göre pozisyon aldığını gösteriyor. Türkiye güçlü, güvenilir ve  rekabetçi bir doğal gaz piyasası oluşturma yolunda atmış olduğu adımlarla  bölgesel piyasayı da şekillendiriyor."
 
Yılmaz, Türkiye'nin 45 milyar metreküp seviyesindeki tüketimle  Avrupa'nın en büyük 5 pazarı arasında yer aldığına işaret ederek, satıcı  ülkelerle imzalanan ve birkaç yıl içinde kademeli olarak sona erecek uzun dönemli  kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde bu hamlelerin çok önemli  olduğunu vurguladı.
 
Spot gaz ticaretindeki gelişmelerle birlikte Karadeniz'deki doğal gaz  keşfinin de kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde Türkiye'nin elini  güçlendireceğine dikkati çeken Yılmaz, 2021'de devreye almayı planladıkları  Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın da Türkiye'nin rekabetçi bir piyasaya kavuşması  açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
 

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