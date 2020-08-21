21 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.113 -1.24 EURO 8,6630 0.05
USD 7,3480 0.69 ALTIN 456,740 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doğal gaz müjdesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

21 Ağustos 2020 Cuma - 17:27 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 17:31

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından doğal gaz keşfi ile ilgili paylaşım yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.
 

ETİKETLER

erdoğan müjde doğalgaz Doğal gaz müjdesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.