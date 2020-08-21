Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.
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- Doğal gaz müjdesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Doğal gaz müjdesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
21 Ağustos 2020 Cuma - 17:27 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 17:31
Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından doğal gaz keşfi ile ilgili paylaşım yaptı.
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