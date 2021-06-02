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Doğal gaz müjdesi! Yüzde 30...

Doğal gaz müjdesi! Yüzde 30... Flaş doğal gaz açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor. Doğal gaz müjdesi ile ilgili sevindiren bir açıklama daha geldi.
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