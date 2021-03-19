19 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.525 -1.67 EURO 8,6520 -0.99
USD 7,2690 -0.73 ALTIN 405,810 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doğal gaz müjdesi! Bakan duyurdu ve belli oldu

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 13:56 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 13:56

Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Yüz binlerce kişi için güzel haber. Uzun süredir bekleniyordu. Ve belli oldu. Bakan Dönmez alınan yeni doğal gaz kararını vatandaşlara duyurdu. Türkiye'nin 81 iline doğal gaz ulaştı. Fakat bazı ilçe ve köylerde henüz doğal gaz bulunmuyor. Türkiye'nin her noktasına doğal gazı hizmetinin götürülmesi noktasında çalışmalar sürüyor. Artık O ilçeler de doğal gaza kavuşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtım şirketinin Adana'da gelecek 5 yılda yapacağı 750 milyon liralık yatırımla 6 yeni ilçeye ve eksik mahallelere doğal gaz ulaştırılacağını söyledi.


Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme. Beklene haber geldi. O ilçelere de artık doğal gaz ulaşacak. Bakan Dönmez, Adana Valiliğinde düzenlenen Enerji Koordinasyon  Toplantısı'nda, kentin enerjiyle ilgili sorunlarını değerlendirdiklerini, gaz ve  elektrik dağıtım şirketlerinin de mevcut yatırımlarıyla plan ve projelerini  paylaştığını belirtti.
 
Adana'nın, sanayi, tarım ve turizmle öne çıkan kentlerden olduğunu  ifade eden Dönmez, "İlimizin enerji arz güvenliği, elektrik ve doğal gazın  kesintisiz ve kaliteli bir şekilde son kullanıcıya kadar tedariki bizim için  olmazsa olmazımız. Doğal gaza Adana'mız 2009 yılında kavuştu. Yaklaşık 11 yıldır  doğal gaz konforundan yararlanan illerimizden birisi." dedi.
 
Dönmez, Türkiye'de doğal gaz kullanımının AK Parti iktidarları  döneminde arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:
 
"2002 yılına, yani AK Parti iktidara gelinceye kadar sadece 5 büyük  ilimizde ve 50 ilçede doğal gaz varken, bugün hamdolsun Edirne'den Hakkari'ye  kadar, Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak anlayışıyla doğal gazı bütün  illerimize getirdik. Bu kapsamda da Adana'mızda 2009 yılından bu yana doğal gaz  kullanılıyor. Halihazırda Adana'da yaklaşık 190 bin abonemiz doğal gaz kullanıyor  ama neredeyse 200 bin civarında kapısına kadar doğal gazı götürüp gaz kullanmayan  insanlarımız da var. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen çağdaş,  kaliteli ve konforlu yaşamın en büyük hizmetlerinden biri olan doğal gaza,  kapınıza kadar getirdiğimiz bu altyapı hizmetine başvurun. Siz de bu konforlu  hayattan nasibinizi alın."
 
 Doğal gaz kullanımının hava kalitesini de artırdığını vurgulayan Bakan  Dönmez, "Doğal gaz kullanımı sadece bireysel anlamda sizin konforunuzu  artırmayacak. Adana gibi bir bölgemizde hava kalitesinin artması ve istenen  seviyelere gelmesi anlamında da aboneleşme oranı son derece önemli. Buraya  yapılan yatırımın daha verimli kullanıyor olması da şehrimiz lehine bir durum."  diye konuştu.
 
 Adana'da 6 ilçeye daha doğal gaz ulaştırılacak
 
Dönmez, kentte 6 ilçeyi daha doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini  belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Adana'mızda merkez ilçelerimiz dahil olmak üzere doğal gaz kullanan  diğer ilçelerimiz de var, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık ve Karaisalı gibi.  Merkezde de Seyhan ve Yüreğir var. Asıl hedefimiz, Adana'da 5 yıl içerisinde şu  anda kullanmayan 6 ilçemize daha doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Bunların bir  kısmı CNG dediğimiz sıkıştırılmış doğal gaz taşıma yöntemiyle olacak, bir kısmını  da şartlar el verdiği takdirde boru hattıyla götürmüş olacağız. Ama nihai  kullanıcılar açısından değişen bir şey yok, onu ifade edeyim. Bu sadece  yatırımların daha hızlı ve ekonomik realize olması açısından. Doğal gaz dağıtım  şirketimiz Adana'da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 750 milyon liralık  yatırım yapacak. Bu yatırımla yeni 6 ilçemize hem de mevcut doğal gaz kullanan  ilçelerimizin eksik mahallelerine bu dağıtım şebekesini genişletmiş olacağız."
 
 "Adana'ya 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi  yatırımı planlandı"
 
Kentin elektrik dağıtım ve iletim konusunun da toplantıda  görüşüldüğünü aktaran Bakan Dönmez, "Bugün Seyhan'da kurulu olan hidroelektrik  santralimizi ziyaret edeceğiz. Burası 65 yaşında. Şu anda Türkiye'de çalışan en  eski hidroelektrik santrali. İlk santrali burada kurmuşuz ve hala çalışıyor, bu  mutluluk verici bir şey. Adana'da artan enerji talebini kesintisiz ve kaliteli  bir şekilde karşılamak da bizim sorumluluğumuzda. Bunu gerek üretim tarafında  üretim tesislerimiz, gerek ana iletim hatları işleten TEİAŞ, gerekse de şehir  içerisinde elektrik dağıtımı yapan Toroslar EDAŞ üzerinden bu kesintisiz enerji  hizmetini vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Son yıllarda ani hava değişikliklerinin olduğunu belirten Dönmez,  şöyle devam etti:
 
 "Her ne kadar iklim değişikliği bizi, şebekelerimizi zorlasa da buna  teknik, ekonomik çözümler getirmek de bizim görevimiz. Şirketlerimizden bu  bölgede şebekenin yenilenmesi dahil, planlı bakımlara ağırlık vermesini, yetersiz  güç veya iletken dağıtım hattı şebekesi olan yerlerde de süratle bu eksikliği  tamamlaması noktasında bir mutabakata vardık. 2021-2025 dönemi içerisinde  Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi  yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık dönemle kıyasladığımızda, ki o zaman 1  milyar 97 milyon liralık yatırım yapılmıştı, neredeyse yüzde 40-50 civarında bir  artışı reel anlamda ifade ediyor. Bu yapılacak yatırımın da önemli bir kısmını  kırsal mahallelere ayırdık. Bu 1 milyar 425 milyon liralık yatırımın 855 milyon  liralık kısmı merkez ilçelerimizdeki yatırımlara, şebekenin yenilenmesi, güç  artışı dahil, diğer 570 milyon liralık kısmı da kırsala ayrıldı."
 
 Dönmez, bir önceki dönemle kıyaslandığında elektrik dağıtımında 7 kat  enerji nakil hatlarında artış olacağını vurgulayarak, "2015-2020 dönemi ile  2021-2026 dönemi kıyasladığımızda 7 katlık enerji nakil hattı çekiminde rasyonel,  gerçekçi bir artış hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde şehirlerimizde  olduğu gibi kırsalda da artan bu talebi zamanında karşılamış olacağız." şeklinde  konuştu.
 
 
  
 

ETİKETLER

Doğal gaz Doğal gaz müjdesi Doğal gaz adana Doğal gaz kararı Doğal gaz açıklama Doğal gaz adana ilçe doğalgaz karar TEİAŞ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.