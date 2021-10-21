Doğal gaz krizi! Hızla azalıyor, yüzde 74...

Doğal gaz krizi kapıda. Avrupa'da depolanan doğal gaz bir yılda 23 milyar metreküp azalırken, depolarda doluluk oranı Eylül 2020-Eylül 2021 döneminde yüzde 95'ten yüzde 74.6'ya geriledi. Türkiye'nin depolarında da, 3 milyar metreküpten fazla gaz bulunuyor. Uzmanlar, bu yıl kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi durumunda Avrupa ülkelerinin daha ciddi sıkıntılar yaşayacağını öngörüyor.

Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı geçen yıl eylül sonu itibarıyla yüzde 95 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74.6'ya geriledi.

'Gas Infrastructure Europe' verilerine göre, geçen yıl 30 Eylül'de Avrupa 'daki doğal gaz depolarında 108 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 95 olarak kayıtlara geçti.

EN ŞANSLISI İTALYA

Bu yılın aynı döneminde bu miktar 23 milyar metreküp azalarak 85 milyar metreküpe, depoların doluluk oranı ise yüzde 74.6'ya geriledi. Deposunda en fazla gaz bulunan ülke 17.6 milyar metreküple (yüzde 85) İtalya oldu.

İtalya'yı 16.5 milyar metreküple (yüzde 68) Almanya , 12.4 milyar metreküple (yüzde 90) Fransa izledi. Doluluk oranı açısından ise 1 milyar metreküple yüzde 100'ü dolu olan İngiltere ve 3.5 milyar metreküple depolarının yüzde 96.3'ü dolu olan Polonya başı çekti. Rezervi en fazla azalan ülkeler, Hollanda Portekiz ve Avusturya oldu.

KIŞIN KRİZ BÜYÜYECEK

Depolardaki doluluk Hollanda'da yüzde 91'den yüzde 14.8'e, Portekiz'de yüzde 98.7'den yüzde 59.2'ye, Avusturya'da yüzde 90'dan yüzde 56.8'e geriledi. Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve enerji talebindeki artış depolardaki doğal gazın daha çok kullanılmasına yol açtı. Rusya 'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını azaltması ve kurak geçen aylar nedeniyle hidroelektrik santrallerinden üretimin azalması da depolardaki gazın azalmasında etkili oldu. Uzmanlar, bu yıl kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi durumunda Avrupa ülkelerinin daha ciddi sıkıntılar yaşayacağını öngörüyor.

TÜRKİYE'DE SAHALAR 'TAM GAZ'