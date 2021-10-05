Doğal gaz krizi! Fiyatlarda rekor...

Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Doğal gaz fiyatlarının rekor kırdığı Avrupa’da, kış öncesi dolması gereken depolar da boş kaldı. Türkiye’nin doğal gaz depolaması için en büyük yatırımı olan Tuz Gölü’nde ise projenin inşası yarıyı aştı.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları rekor seviyelere çıkarken, kıtada yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması, kış öncesi arzda azalış endişelerini beraberinde getirdi. Yaz aylarında Avrupa ’da etkili olan aşırı sıcaklıkların da etkisiyle enerji talebindeki artışa karşılık, Rusya ’nın, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarını azaltması, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi, rüzgardan elektrik üretiminin azalması, iklim politikaları nedeniyle kömürden elektrik üretiminde maliyetlerin artması ve nükleer santrallerin azalması Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki rezervin, son 10 yıl ortalamasının altında düşmesine neden oldu.

Kış öncesi depolar boş

Özellikle kış aylarında kullanılmak üzere ayrılan rezervlerin düşüşü, Avrupa’ya gaz tedariğindeki endişeleri de beraberinde getirdi. Avrupa’daki doğal gaz darboğazı, dönem olarak da kritik bir sürece denk geliyor. Normalde sonbaharda depolarını doldurarak kış aylarına hazırlanan Avrupa ülkeleri, hem artan tüketim, hem de Rusya’dan istediği gaz akışını sağlayamaması nedeniyle bu kışa hazırlıksız giriyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz ikamesi de lojistik sorunları nedeniyle, depolanan gaza göre uzak bir alternatif olarak görülüyor. Alternatiflerin kısıtlı olduğu bir ortamda, fiyatların yükselişinin yanında elektrik üretiminde kesintiler görülmesi ve bu durumun sanayiye olumsuz yansıması da konuşulan senaryolar arasında.

İngiltere’ye baskı

Avrupa ülkeleri, doğal gaz depolamasında kendi tedbirlerini geliştirmeye çalışıyor. Almanya ’da toplam kapasitesi 24.6 milyar metreküp olan gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 65’e yakın. Bu miktar İngiltere ’nin rezervlerinin çok üzerinde. Gaz depolarının güven vermediği İngiltere’de, ocak ayından bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 250 arttı. Buna karşılık, yedek doğal gaz miktarındaki düşüklüğün, öncelikle bu ülkedeki doğal gaz fiyatlarına bir dalga halinde daha yansıması bekleniyor.

“Telafi edilemeyecek”

Avrupa’nın gaz tedariğinde önemli yer tutan Rusya da piyasaları uyarıyor. Avrupa’daki yeraltı depolarındaki doğal gaz açığının 22.9 milyar metreküpe ulaştığına dikkat çeken Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller de geçtiğimiz haftalarda, “Uzmanlar, Avrupa’daki yeraltı gaz depolama tesislerindeki açığın telafi edilemeyeceğini söylüyor” açıklamasını yaptı.

Tuz Gölü’nde yarı geçildi