Doğal gaz kararı! Vade farkı, ilave ücret, komisyon yok

Çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren gelişme. Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar! Tüm doğal gaz abonelerine duyuruldu. Vade farkı, ilave ücret, komisyon yok. Doğal gaz fatura borcu olanları sevindiren haber İGDAŞ'tan geldi. Borcu olan vatandaşlara taksit imkanı sunuluyor. Birçok kişi doğal gaz borcunu bu şekilde hiçbir ek ödeme yapmadan, eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Koronavirüs salgını döneminde yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile birçok vatandaş faturasını ödemekte zorlandı. İGDAŞ doğal gaz faturasını ödemekte zorlananlar için harekete geçti ve yeni bir kampanya başlattı. İsteyenler nakit ödeme yapacak, isteyenler ise kredi kartı ile ödeyecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Mart'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Doğal gaz fatura borcu olanlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İGDAŞ borcu olan vatandaşlar için yeni bir karara imza attı. Gecikmiş borcu olanlar için faizsiz taksit seçeneğinin de içinde bulunduğu kampanya vatandaşların kullanımına sunuldu.

İGDAŞ, fatura borçlarını ödeme güçlüğü çeken aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Gecikmiş fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret, komisyon olmaksızın 10 taksitte ödenebilecek. Nakit ödeme yapmak isteyenler de gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, yine vade farkı olmaksızın, 4 taksitte ödeme yapabilecek. Kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, gecikmiş fatura borcu bulunan abonelerini, kampanyadan faydalanmaya davet etti.

SARAÇHANE

İstanbul’a 35 yıldır güvenli gaz dağıtımı sağlayan İGDAŞ, pandemi sürecinde, ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanyayı hayata geçirdi. İGDAŞ aboneleri, gecikmiş fatura borçlarını, 10 aylık taksitle ödeme imkânına kavuşuyor. Bu kampanya, zorlu pandemi koşullarından olumsuz etkilenen İstanbul lulara nefes aldıracak.

VADE FARKI, İLAVE ÜCRET, KOMİSYON UYGULANMAYACAK

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkânı sunuluyor.

ÖZMEN’DEN ABONELERE, KAMPANYADAN FAYDALANMA DAVETİ

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Özmen, “Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

Altyapı alanındaki yatırımlar ve yeniliklerle, günün 24 saati hizmet verdikleri İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttiklerine dikkat çeken Özmen, gecikmiş fatura borcu bulunan aboneleri kampanyadan faydalanmaya davet etti.

İŞLEM YAPMA KOLAYLIĞI

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ Vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.