Doğal gaz kararı! Şubat ayından itibaren...

Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Şubat ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.

Tüm aboneleri kapsıyor. Doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı. Şubat ayından itibaren doğal gazda zamlı fiyatlar geçerli olacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

DOĞAL GAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Koronavirüs nedeni ile evde geçirilen süreler artınca doğal gaz faturaları da yüksek gelmeye başladı. Yapılan zammın ardından vatandaşlar doğal gaz faturalarının nasıl düşürülebileceğini araştırıyor. İşte daha düşük doğal gaz faturası gelmesini sağlayacak birkaç püf noktası...

Öncelikle kapı ve pencelelerden hava geçisini düşürmek gerekiyor. Bina yalıtımı da büyük önem taşıyor. Yalıtım yapılan binalar yüzde 30 tasarruf edilmesini sağlıyor.

Eşyaların doğru yerleştirilmesi son derece önemli. Doğal gaz peteklerinin önünün açık olması gerekiyor.

Kombiyi kapatmak ise uzamanlar tarafından önerilmeyen bir yöntem. Kombi sürekli açık tutulmalı, hava sıcaklığına göre ayarı değiştirilmeli.