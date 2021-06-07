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Doğal gaz itirafı! Daha düşük fiyat... Türkiye dünyada gündem oldu
Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Türkiye'nin doğal gaz keşfi dünyada gündem oldu. Yabancılar, yeni keşfin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söylüyor. Türkiye'nin doğal gaz için daha düşük fiyatlar, daha düşük hacimler ve daha fazla sözleşme esnekliği için zorlama şansı var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması dünyada gündem oldu.