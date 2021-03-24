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Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen açıklandı ve belli oldu

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 15:11 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 15:17

Doğal gaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi ve belli oldu. Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında yer alan "Şafak-Asiman" yatağındaki keşif kazılarında doğal gaz ve kondensat rezervleri bulundu.


Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre,  "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğal gaz ve kondensat  rezervi tespit edildi.
 
Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave  değerlendirme kazısının yapılacağı belirtildi.
 
Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan "Şafak-Asiman"  yatağı, 1100 metrekarelik alanı kapsıyor.
 
Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif  çalışmaları SOCAR ve British Petroleum (BP) tarafından ortaklaşa  gerçekleştirildi.
 
SOCAR ve BP, "Şafak-Asiman" yatağının ortak işletilmesi konusunda  2010'da anlaşma imzalamıştı.
 
  
 

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