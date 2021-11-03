Doğal gaz ile ilgili son dakika gelişmesi! Kademeli tarife...

Doğal gaz ödemeleri ile ilgili önemli bir değişiklik gündemde. Kademeli tarifeye geçilecek. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'un verdiği bilgiler şu şekilde: "Doğal gazda kademeli tarife gündemde. Genel çerçeveye baktığımızda amaç doğal gaz tüketiminde tasarrufu sağlamak.
DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEĞİ YÖNÜNDE SİNYALLER GELİYOR
Kaynaklar şunu belirtiyorlar; Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.
HENÜZ YASAL BİR DÜZENLEME YOK
Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sitem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil.
ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK TASARRUFA YÖNLENDİRİLECEK
Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde" demişti.
Doğal gaz konusunda aşırı tüketim olan noktalara belirli düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Konut ve esnafa yönelik olarak ise şu an bir adım atılmayacağı belirtiliyor. Çok kullanan daha çok tasarrufa yönlendirilecek."
BAKAN DÖNMEZ'DEN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yapmıştı. Bakan Dönmez, 2021 yılı ilk 9 ayında üretilen elektriğin yaklaşık, yüzde 37’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 31’inin kömürden, yüzde 32’sinin doğal gazdan, geri kalanının ise diğer kaynaklardan sağlandığını, yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 52 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Dönmez, son 20 yıllık tüketim verilerine göre elektrik tüketiminde yıllık ortalama yüzde 5 oranında artış gerçekleştiğini kaydederek, elektrik üretiminde kömürün dünyada ciddi bir paya sahip olduğunu söyledi. Dönmez, "Taş kömürü dahil toplam kömür rezervimiz 21 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücümüz 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 11 bin 336 megavata ulaşmıştır. 2020 yılında 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 milyar TL’lik katkı, ayrıca yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye de istihdam sağlanmıştır" diye konuştu.