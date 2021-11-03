Doğal gaz ile ilgili son dakika gelişmesi! Kademeli tarife...

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEĞİ YÖNÜNDE SİNYALLER GELİYOR

Kaynaklar şunu belirtiyorlar; Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.

HENÜZ YASAL BİR DÜZENLEME YOK

Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sitem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil.

ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK TASARRUFA YÖNLENDİRİLECEK

Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde" demişti.