Doğal gaz ile ilgili flaş karar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "Doğal gaz sektörü açısından 2021'de süresi dolacak kontratlarımız var. Bunların dolması doğal gaz piyasasına farklı oyuncuların girmesi adına önemli bir fırsat" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Bilim Akademisi'nin düzenlediği 'Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli'nde değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'yi zorlayan 'al ya da öde' ve uzun vadeli kontratların olduğu dönemde bu serbestleşme hızlı şekilde gerçekleşmedi. Çabamız daha esnek, rekabetçi, Türk sanayisini, elektrik sektörünü ve hane halkını destekleyecek gaz kontratlarına dönüşmesi yönünde" dedi.

Rezerv daha fazla

Bayraktar, Karadeniz 'deki doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğal gaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti. Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, "Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir" dedi.

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