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Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Müjdeyi verdi: Azalacak...

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 20:00 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 20:00

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz." dedi. Bilgin, ayrıca Amasra-1 kuyusundan gelen 135 milyar metreküplük doğal gaz keşif haberlerinin doğal gaz ihtiyacını karşılamada dışarıya bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağını müjdeledi.


Bilgin, Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin  Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi konferans salonundaki kapanış toplantısına, çevrim  içi olarak bağlandı.
 
Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz sondaj çalışmalarıyla önemli  bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini anımsatan Bilgin, "Karadeniz’deki doğal gaz  keşfinin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük  hedefimiz. Teknik ve karmaşık bir teknoloji gerektiren bu sektörde bizler de  diğer tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerimizde hem  ar-geye hem de yerlileştirmeye büyük önem veriyoruz." dedi.
 
Bilgin, geleceğin mimarları olan gençlerin bu alanda çalışmalar  yapmasının sürdürülebilir büyüme ve girişimcilik ekosistemin iyileştirilmesinde  önemli bir katkı sağlayacağını da aktardı.
 
TPAO olarak amaçlarının bir taraftan arama ve üretim faaliyetleri  olurken diğer taraftan da bölgede sürdürülebilir bir ekonomik büyüme  sağlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sunmak olduğunu  ifade eden Bilgin, bu çerçeve içinde bütün paydaşlarla mümkün olan en üst  seviyede iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
 
Ultra derin sondaj çalışmalarında dünya çapında önemli başarılar elde  edildiğinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:
 
"Bu kapsamda 2020'de Sakarya gaz sahasında milli imkanlarımızı  kullanarak gerçekleştirdiğimiz ultra derin sondaj çalışmalarımız dünya çapında  başarılı sonuçlar getirdi. Bildiğiniz gibi Sakarya gaz sahası keşfi 2020'de  dünyadaki ikinci büyük, denizlerde ise en büyük keşif oldu.
 
Önce Tuna-1 kuyusundan gelen güzel haberlerle 405 milyar metreküplük  ardından Amasra-1 kuyusundan gelen 135 milyar metreküplük doğal gaz keşif  haberleri, ülkemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamada dışarıya bağımlılığın  önemli ölçüde azalacağını müjdeledi."

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